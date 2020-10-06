Пропал Темирлан Султанбеков. «Социал-демократы» встревожены тем, что он не выходит на связь

Он всю ночь был на улице, утром приходил сюда, после чего его не видели.

В последний раз сопартийцы видели его сегодня утром

Член политсовета партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков не выходит на связь. Об этом сообщил представитель политобъединения, выступая у здания «Форума» в Бишкеке.

- Он всю ночь был на улице, утром приходил сюда, после чего его не видели. Не можем с ним связаться, - сообщили собравшимся сторонникам СДК.

Источник: vesti.kg