Центризбирком КР в течение двух недель должен назначить повторные выборы депутатов ЖК

Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель должен назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша.
Об этом агентству «Кабар» сообщил зампредседателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов.
Он уточнил, что избирательные сроки сокращаются на треть. Те есть, если раньше ЦИК должен был провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней.
Отметим, что сегодня Центризбирком официально признала нелегитимными итоги выборов Жогорку Кенеша Кыргызстана, которые прошли 4 октября.
Источник: Кабар
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