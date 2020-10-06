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Лидер «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев стал и.о. генпрокурора

Около 500 человек потребовали назначить бывшего прокурора на эту должность

Бывший прокурор Сыймык Жапыкеев стал исполняющим обязанности генерального прокурора.

Ранее стало известно, что и.о. генпрокурора стал кандидат в депутаты от партии «Бир Бол» Алмамбет Шыкмаматов, но около 500 человек пришли к зданию генпрокуратуры и потребовали назначить на эту должность Жапыкеева. Бывший депутат не стал спорить и уступил должность.

Источник: vesti.kg

           

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