Из СИЗО ГКНБ освобожден экс-депутат Рустам Маманов

Бишкек, “Саясат.kg”. Он был осужден по политическим мотивам.
Экс-депутат, меценат, инициатор конкурса на национальный танец и анедрения в школах единой школьной формы – Рустам Маманов вышел на свободу.
Напомним, что экс-депутату инкрминировали мошенничество в рамках уголовного дела по жилищному комплексу “Даймонд сити”. В общой сложности он содержался под стражей более 2 года, но следствию так и не удалось доказать причастность Р.Маманова к афере по “Даймонд сити”.
Известные политические деятели не раз заявляли о том, что дело Р.Маманова носит политический характер.
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