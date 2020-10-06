Из СИЗО ГКНБ освобожден экс-депутат Рустам Маманов

Бишкек, “Саясат.kg”. Он был осужден по политическим мотивам.

Экс-депутат, меценат, инициатор конкурса на национальный танец и анедрения в школах единой школьной формы – Рустам Маманов вышел на свободу.

Напомним, что экс-депутату инкрминировали мошенничество в рамках уголовного дела по жилищному комплексу “Даймонд сити”. В общой сложности он содержался под стражей более 2 года, но следствию так и не удалось доказать причастность Р.Маманова к афере по “Даймонд сити”.

Известные политические деятели не раз заявляли о том, что дело Р.Маманова носит политический характер.