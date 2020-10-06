Атамбаев, Исаков и другие члены «Социал-Демократов» и СДПК выступят сегодня у здания «Форума»

Партия «Социал-демократы Кыргызстана» объявила об объединении с членами СДПК.

У здания «Форума» сегодня в 14:00 выступят Алмазбек Атамбаев и Сапар Исаков.

«К «Форуму» прибудут члены политических партий «Социал-Демократы» и СДПК, сохранившие верность ценностям социал-демократии, сторонники освобожденного Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова, других политических узников и все неравнодушные политические силы», — сообщили в пресс-службе партии «Социал-демократы Кыргызстана».

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться текущая ситуация в Кыргызстане и наиболее безотлагательные меры, которые необходимо предпринять для сохранения стабильности в стране.



Источник: Элгезит