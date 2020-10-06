Атамбаев, Исаков и другие члены «Социал-Демократов» и СДПК выступят сегодня у здания «Форума»

Партия «Социал-демократы Кыргызстана» объявила об объединении с членами СДПК.
У здания «Форума» сегодня в 14:00 выступят Алмазбек Атамбаев и Сапар Исаков.
«К «Форуму» прибудут члены политических партий «Социал-Демократы» и СДПК, сохранившие верность ценностям социал-демократии, сторонники освобожденного Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова, других политических узников и все неравнодушные политические силы», — сообщили в пресс-службе партии «Социал-демократы Кыргызстана».
Отмечается, что на встрече будут обсуждаться текущая ситуация в Кыргызстане и наиболее безотлагательные меры, которые необходимо предпринять для сохранения стабильности в стране.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!