Феликс Кулов: Революции по типу 2005 и 2010 годов ждать не стоит

«Выборы в новый парламент можно провести одновременно с выборами главы государства с новыми президентскими полномочиями весной 2022 года»

Повторения двух предыдущих революций ожидать не стоит. Таким мнением бывший премьер-министр КР Феликс Кулов поделился накануне в интервью, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

- Какие выводы можно сделать по итогу парламентских выборов 4 октября?

- В любом деле выводы, сделанные по горячим следам, не всегда могут претендовать на объективость. Тем не менее, можно однозначно утверждать, что прошедшие выборы практически повсеместно прошли с нарушениями, что дало основание большинству политических партий-участников выборного процесса сомневаться в их стопроцентной легитимности и заявить о несогласии с их результатами.

- Какие последствия это повлечет?

- Повторения двух предыдущих революций ожидать не стоит. Я неоднократно говорил раньше и еще раз повторюсь: недовольство властью у людей было всегда, в том числе в советское время, а особенно во время «кухонных» обсуждений, но они, хотя и создавали в умах людей революционные настроения, к революциям не приводили.

Поводами для революции 2005 года стали провокации белокепочников, нанятых властями для разгона мирной демонстрации с использованием тактики забрасывания их камнями. Митингующие их не испугались, дали отморозкам жесткий отпор. Те же, испугавшись, решили спрятаться в Доме правительства, рассчитывая на защиту своих хозяев. Народ за ними погнался, и, ворвавшись «на плечах противника» в Белый Дом, неожиданно для себя получил «упавшую с неба» власть.

Поводом же для смещения Бакиева послужил расстрел мирных демонстрантов. Не будь таких поводов, мирные митинги никогда не переросли бы в насильственные перевороты.

Таким образом, все зависит от позиции действующей власти. Она должна извлечь уроки из прошлого и не давать даже малейших поводов для превращения мирных протестов в дворцовые перевороты-революции.

Многое зависит и от грамотных действий милиции, которая должна избегать чрезмерного применения силы, действовать с максимальной выдержкой и вместе работать на упреждение и пресечение провокаций. Милиция должна обязать организаторов бессрочных митингов создать из своих сторонников дружинников для контроля за обеспечением общественного порядка и взаимодействия с органами внутренних дел.

Но самым главным стабилизатором ситуации может и должен стать ЦИК. Для этого он обязан сделать следующее:

1. В срочном порядке, с участием представителей партий, рассмотреть все их претензии и жалобы по тем УИК, где были нарушения, и принять меры к их устранению вплоть до отмены результатов и объявления новых выборов.

2. По форме 2 было зарегистрировано около полумиллиона избирателей. Даже, извиняюсь за грубость, дуракам ясно, для чего это было сделано. Поэтому по тем участкам, где число проголосовавших за конкретную партию оказалось не меньше числа голосов зарегистрированных по форме 2, выборы признать недействительными и назначить новые.

Это сделать я предлагал еще до выборов. Такие меры сразу же, подчёркиваю, сразу же снимут напряжение, митинги прекратятся и все внимание переключится на проверку по конкретным участкам. Если же члены ЦИК на это не пойдут, то появятся веские основания для привлечения их к юридической ответственности за халатное исполнение своих служебных обязанностей.

- Какие сюрпризы и неожиданности были на выборах?

- Сюрпризов и неожиданностей для меня не было. Я еще до выборов писал, какой ожидается расклад по основным претендентам. Но в глубине души у меня теплилась надежда, что хотя бы процентов 80 из примерно 500 тысяч зарегистрированных по форме 2 избирателей проголосуют по совести, а не за деньги.

К сожалению, этого не произошло. Поэтому нравится кому-то или нет, но надо признать, что одну треть из нас будет правильным и честным назвать быдлом, чимкириками или еще каким-то уничижительным определением. Дальше падать уже некуда. Только публичное и честное признание всеми политическими и общественными организациями произошедшего унизительного явления и осуждения их инициаторов может дать надежду на возрождение и появление цивилизованного, прогрессивного самосознания, которое должно стать стержнем нашей национальной идеологии.

На чем еще хотелось бы сделать акцент.

Предварительный ручной подсчет настораживает и заставляет по-новому взглянуть на действующую выборную систему. Не затрагивая все её аспекты (на эту тему ранее не только много писал, но и разрабатывал соответствующий законопроект), остановлюсь только на одном.

Оппозиция заметила, что при подсчете голосов по городу Ош подавляющее большинство партий, кроме относящихся к так называемым «южным», не получило необходимых 0,7 процента. На этом некоторые оппоненты действующей власти попытаются сделать свою игру, что неизбежно усугубит имеющиеся региональные проблемы и добавит головной боли к проблемам экономическим и социальным.

В Оше у нас около 150 тыс. избирателей. 0,7 процента – это чуть больше 1 тыс. голосов. Как показывает теперь практика, доминирующие партии попросту могут не дать набрать даже этого небольшого количества своим конкурентам.

Количество избирателей в Таласской области примерно такое же, как и в Оше, в Нарынской области их чуть больше. Отсюда возможный прогноз об использовании при голосовании регионального фактора, чтобы выбивать из игры конкурентов из других областей.

Это, конечно, все на гипотетическом уровне, но тенденции в этом направлении уже прослеживаются. Поэтому трезвомыслящие политики от их решения просто так отмахиваться не должны.

И еще один очень важный момент, который должен внести определенное смягчение в возникшее напряжение.

Все партии в прямой или иной форме заявили о необходимости конституционной реформы. О том, что после выборов следует ожидать административно-территориальной реформы, заявлял также и президент Сооронбай Жээнбеков. Естественно, что такая полноценная реформа не может не затронуть необходимость изменения некоторых конституционных положений. Ждать 5 лет ее проведения – значит, обмануть избирателей.

Учитывая это, всем политическим партиям надо официально заявить о немедленном запуске процесса по подготовке конституционной реформы и ее принятию осенью 2020 года и объявления новых выборов в новый парламент с новыми полномочиями весной 2022 года.

Причем их можно провести одновременно с выборами главы государства с новыми президентскими полномочиями. Также будет правильным поддержать предложение президента о включении в состав нового правительства представителей оппозиции, не прошедших в Жогорку Кенеш. По сути, речь идет о создании правительства народного доверия, и поэтому не обязательно, чтобы премьером в сложившейся ситуации стал депутат от парламентской партии.

Такие решения, на мой взгляд – альтернатива бессрочным митингам и гарантия политической стабильности, что является главным условием для проведения экономических реформ и создания инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

Источник: vesti.kg