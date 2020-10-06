Политолог заявил, что президенту Кыргызстана придется сложить полномочия

Перелом произошел после захвата здания ГКНБ, уже сразу ясно стало, что силовики прекратили сопротивление.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков утратил поддержку силовиков, вероятно, ему придется назначить новые парламентские выборы и сложить полномочия, заявил РИА Новости казахстанский политолог Марат Шибутов.

«Перелом произошел после захвата здания ГКНБ, уже сразу ясно стало, что силовики прекратили сопротивление. Государство — это аппарат насилия, у кого больше насилия, тот и государство. У президента не осталось каких-то способов нейтрализовать митингующих. Я думаю, что он объявит (новые парламентские – ред.) выборы и сложит полномочия. Ему уже никто не подчиняется…. Политическая карьера Жээнбекова закончена», - сказал он.

Сравнивая события в Бишкеке с прошлыми массовыми политическими выступлениями, политолог отметил, что ситуация похожа на события 2005 года после парламентских выборов, «только президент не убежал». «Здесь еще добавился мотив освободить посаженного экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Искакова», - сказал собеседник агентства.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента страны, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства.

Источник: centralasia.media