Выведен из тюрьмы экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев выведен из тюрьмы.
Напомним, по делу ТЭЦ был обвинён ряд чиновников, в том числе Айбек Калиев, Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Осмонбек Артыкбаев, Темирлан Бримкулов, Ольга Лаврова, Жолдошбек Назаров, Салайдин Авазов.
Бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев был осужден на 7 лет 6 месяцев тюрьмы.
Источник: super.kg
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