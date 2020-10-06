Выведен из тюрьмы экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев выведен из тюрьмы.

Напомним, по делу ТЭЦ был обвинён ряд чиновников, в том числе Айбек Калиев, Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Осмонбек Артыкбаев, Темирлан Бримкулов, Ольга Лаврова, Жолдошбек Назаров, Салайдин Авазов.

Бывший глава правительства Жанторо Сатыбалдиев был осужден на 7 лет 6 месяцев тюрьмы.

Источник: super.kg