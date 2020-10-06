Митингующие захватили здание мэрии Бишкека

Впрочем, сотрудникам муниципалитета позволили работать

Митингующие захватили здание мэрии Бишкека. По словам работников столичного муниципалитета, все сотрудники вышли на работу, но в здание запускают только по удостоверениям.

«Митингующие сломали только дверные ручки. Все остальное в сохранности», — рассказали в городской администрации.

Источник: vesti.kg