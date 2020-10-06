В Кыргызстане отменили итоги парламентских выборов

Дата новых выборов пока не известна

В Кыргызстане отменили итоги выборов в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на и. о. генпрокурора Алмамбета Шыкмаматова.

Отмечается, что дата новых выборов пока не известна.

Напомним, накануне несколько тысяч кыргызстанцев вышли на площадь Ала-Тоо с требованием признать прошедшие парламентские выборы недействительными.

Акция протеста завершилась захватом Белого дома и освобождением заключенных политиков.

Источник: vesti.kg