Бывший премьер Сапар Исаков освобождён из тюрьмы

Напомним, минувшей ночью в столице прошли беспорядки не согласных с итогами парламентских выборов.

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова освободили из тюрьмы. Об этом в соцсетях сообщают его сторонники.

Напомним, минувшей ночью в столице прошли беспорядки не согласных с итогами парламентских выборов.

Источник: Кабар