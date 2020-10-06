(Видео) Садыр Жапаров прибыл на площадь «Ала-Тоо»

Сторонники освобожденного политика скандируют «Садыр президент!»

На центральную площадь «Ала-Тоо» прибыл бывший депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров, которого митингующие только что освободили из исправительной колонии. Об этом сообщает корреспондент Vesti.kg с места событий.

Сторонники политика воодушевленно скандируют «Садыр президент!». Самому Жапарову не удается выступить из-за шумного ликования сторонников. Он просит людей предоставить ему слово.

Источник: vesti.kg