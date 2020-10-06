Рядом с ним находится экс-депутат ЖК Камчыбек Ташиев
Осужденный экс-депутат ЖК Садыр Жапаров освобожден из колонии в селе Молдовановка, где отбывал срок наказания. Об этом Vesti.kg сообщил бывший парламентарий Камчыбек Ташиев.
- Он освобожден, я рядом с ним сказал, - Ташиев.
Источник: vesti.kg
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