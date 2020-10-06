Садыр Жапаров освобожден из колонии

Рядом с ним находится экс-депутат ЖК Камчыбек Ташиев

Осужденный экс-депутат ЖК Садыр Жапаров освобожден из колонии в селе Молдовановка, где отбывал срок наказания. Об этом Vesti.kg сообщил бывший парламентарий Камчыбек Ташиев.

- Он освобожден, я рядом с ним сказал, - Ташиев.

Источник: vesti.kg