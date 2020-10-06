(Видео) Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО ГКНБ 

На Туйгунаалы Абдраимова хотели напасть
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО ГКНБ, передает корреспондент Vesti.kg.
На бывшего главу Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова пытались напасть, когда тот выходил из здания ГКНБ.
Но его охрана помешала митингующим. Значительная часть протестующих расходится.
Источник: vesti.kg
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