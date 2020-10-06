Партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы

«Биримдик» призывает к этому и все другие партии, преодолевшие 7% барьер»,

Политическая партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления. Об этом сообщил пресс-секретарь политической партии Адилет Султаналиев на своей странице в Twitter

««Биримдик» призывает к этому и все другие партии, преодолевшие 7% барьер», - сказал Султаналиев.

Источник: Кабар