«Биримдик» призывает к этому и все другие партии, преодолевшие 7% барьер»,
Политическая партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления. Об этом сообщил пресс-секретарь политической партии Адилет Султаналиев на своей странице в Twitter
««Биримдик» призывает к этому и все другие партии, преодолевшие 7% барьер», - сказал Султаналиев.
Источник: Кабар
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