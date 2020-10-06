(Видео) Митингующие захватили Белый дом

В Сети появилось видео того, как люди прорвались на территорию режимного объекта

В соцсетях появилось видео, на котором митингующие прорвались на территорию Белого дома.

«Люди ворвались в Белый дом», — написал в социальной сети Facebook кандидат от партии «Бир бол» Нурсултан Кубанов.

Источник: vesti.kg