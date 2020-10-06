Феликс Кулов: Против митингующих сработали провокаторы

Комментируя требование митингующих об аннулировании результатов выборов, Кулов отметил, что все должно быть в рамках закона.

Бывший премьер-министр, лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов считает, что люди, выломавшие ворота с южной стороны «Белого дома», - это провокаторы, сработавшие против организаторов митинга.

«Это было неправильно. Я считаю, что это была провокация, парни пришли в масках, в кепках, не показывали лицо», - сказал Кулов.

Политик напомнил, что проведение мирных митингов – конституционное право кыргызстанцев и если акция проходит в мирном русле, то правоохранительные органы не должны ей препятствовать.

Комментируя требование митингующих об аннулировании результатов выборов, Кулов отметил, что все должно быть в рамках закона.

«Для аннулирования итогов выборов нужен соответствующий закон или статья, должно быть законное основание. Отменять исход выборов только потому что этого требует народ, конечно, неправильно. А если завтра выйдут на митинг партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик»? Начнется война? Поэтому ЦИК должен повторно посчитать голоса на тех участках, где есть сомнения. Необходимо провести проверку и по тем, кто голосовал по форме №2», - считает Кулов.

На центральной площади в Бишкеке весь день проходил митинг против результатов парламентских выборов. Участники требуют аннулирования прошедших 4 октября выборов и проведения новых. Ближе к 9 вечера отдельные участники митинга выломали ворота с южной стороны «Белого дома», которые выходят на проспект Чуй. Спустя несколько минут прозвучали выстрелы. Милиция начала разгонять митинг с применением спецсредств. Силовые органы полностью оттеснили митингующих от площади «Ала-Тоо» и здания «Белого дома».

В настоящее время разгон продолжается на некоторых улицах. В частности, на отрезке улицы Токтогула между Раззакова и Орозбекова участники митинга подожгли мусорные баки и закидывают силовиков камнями. В ответ органы применяют светошумовые гранаты.

На данный момент госпитализированы 8 пострадавших в результате разгона милицией митинга. Ранены двое милиционеров. Пострадал и кандидат в депутаты от партии «Ата Мекен» Жанарбек Акаев, он получил ранение в ногу.

4 октября в Кыргызстане прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. В них приняли участие 16 партий. Исходя из текущих данных, в парламент проходят 4 партии, которые преодолели 7-процентный барьер:

«Биримдик» - 24,5%

«Мекеним Кыргызстан» - 23,88%

«Кыргызстан» - 8,76%

«Бутун Кыргызстан» - 7,13%.

Источник: Азаттык