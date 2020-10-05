Сооронбай Жээнбеков заявил, что всем партиям были созданы равные условия

Международные наблюдатели поздравили президента и народ Кыргызстана с успешным проведением парламентских выборов

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 октября, встретился с главами миссий международных наблюдателей от СНГ, ОДКБ, ШОС, ТюркПА и ССТГ, которые вели мониторинг за ходом проведения парламентских выборов в стране.

Глава государства подчеркнул, что парламентские выборы в стране состоялись, их правила были заранее известны, и всем партиям были созданы равные условия для проведения агитационной кампании.

Он также отметил слаженную и масштабную работу правительства и ЦИК, добавив, что в условиях пандемии удалось создать все необходимые условия для граждан.

«Выражаю большую благодарность вам за участие в выборах в качестве международных наблюдателей. Мы считаем это демонстрацией международной поддержки», — подчеркнул Жээнбеков.

Международные наблюдатели поздравили главу государства и народ страны с успешным проведением парламентских выборов. Они отметили высокую организационную работу по их проведению, обеспечению прозрачности и открытости избирательного процесса.

В том числе отметили организационную работу по подготовке законодательной базы, оснащению избирательных участков современными технологиями.

Главы миссий международных наблюдателей подчеркнули, что были созданы все необходимые условия для реализации избирательных прав граждан и заключили, что признают выборы открытыми, свободными и легитимными.

Они пожелали успехов в деле обеспечения дальнейшего поступательного демократического развития страны.

Глава государства подчеркнул, что безусловно, как и во всех странах, при проведении выборов были отдельные недочеты на местах, которые оперативно устранялись.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз выразил благодарность главам миссий международных наблюдателей за их деятельность по мониторингу избирательного процесса.

Отдел информационной политики

аппарата президента