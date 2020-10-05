Камчыбек Ташиев: Мы поддерживаем требования митингующих

На площади Ала-Тоо собрались представители уже 10 политических партий

Кандидат от партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил о том, что прошедшие в Жогорку Кенеш партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» нарушили закон и должны быть сняты с участия в новых парламентских выборах.

Как он рассказал журналистам, в настоящее время на площади Ала-Тоо собрались представители уже 10 политических партий.

- Народ сегодня собрался от безысходности, потому что в нашей стране не соблюдаются законы, - сказал Сулайманов. - Сегодня все партии, кроме трех политических объединений, не признали итоги выборов. Если большая часть не признает результаты, значит, эти выборы нелегитимные. Для того чтобы объявить выборы недействительными и провести новые, есть достаточно нарушений. Также нам должны обеспечить равные условия для борьбы. И еще одно наше требование - пусть нарушившие закон три партии снимут с гонки. Сейчас 10 партий собрались, создадим группу и обсудим дальнейшие действия. Партии, заявившие, что на них оказывали давление, пусть не перекидывают на нас ответственность - они боролись втроем между собой.

Предварительные итоги выборов также прокомментировал экс-депутат ЖК, кандидат от партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев.

- Все видели, что выборы были грязными, об этом говорит не один человек, а все, - отметил он. - Мы должны срочно провести новые выборы, и мы поддерживаем требования митингующих. Наша партия не покупала ни единого голоса.

Источник: vesti.kg