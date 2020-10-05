Камчыбек Ташиев: «Я буду стоять до конца, даст Бог, мы победим»

Бишкек, "Саясат. kg". Уважаемые мекенчиловцы, мои избиратели! Вы свидетели, что в нашей стране выборы прошли нечисто!

Камчыбек Ташиев пока не прокомментировал СМИ итоги выборов. Однако на своей странице в Фейсбуке он сделал первое обращение к своим сторонникам.

Как и другие участники, он считает, что выборы прошли с нарушениями, однако все еще находится в оптимистическом настрое.

«Уважаемые мекенчиловцы, мои избиратели! Вы свидетели, что в нашей стране выборы прошли нечисто! Однако мы ждём, что последние предварительные подсчеты выйдут сегодня, 5 октября. Я буду стоять до конца, вы тоже стойте до конца, мы победим, даст Бог», — написал он.

Напомним, по предварительным данным, партия «Мекенчил» получила 6,84% голосов. Для преодоления семипроцентного порога недостает 0,16%. Предварительные подсчёты голосов завершатся сегодня после поступления данных избирательных участков за рубежом.