На площади появились провокаторы. «Социал-демократы» считают, что их подослали власти

Участников митинга в центре Бишкека все больше. К акции протеста присоединились «Чон Казат» и «Реформа»
Количество участников митинга на площади «Ала-Тоо» растет – теперь их не менее 200 человек. Об этом сообщает корреспондент Vesti.kg.
Их лозунги – «Раим камалсын», «Биримдик» кетсин» и «Мекеним Кыргызстан» камалсын». Кроме того, Темирлан Султанбеков выкрикивает «Шариман кетсин!».
К «Социал-демократам» присоединились «Чон Казат» и «Реформа». Лидер «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев просит людей не расходиться, поскольку скоро для участия в акции прибудет еще больше человек.
Среди протестующих появились провокаторы, называющие себя героями Апрельской революции.
По словам депутата ЖК Ирины Карамушкиной, провокаторов подослали власти, чтобы спровоцировать беспорядки и разогнать митинг.
«Если ЦИК не признает выборы недействительными, это приведет к различным столкновениям», - сказала она.
Источник: vesti.kg
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