На площади появились провокаторы. «Социал-демократы» считают, что их подослали власти

Участников митинга в центре Бишкека все больше. К акции протеста присоединились «Чон Казат» и «Реформа»

Количество участников митинга на площади «Ала-Тоо» растет – теперь их не менее 200 человек. Об этом сообщает корреспондент Vesti.kg.

Их лозунги – «Раим камалсын», «Биримдик» кетсин» и «Мекеним Кыргызстан» камалсын». Кроме того, Темирлан Султанбеков выкрикивает «Шариман кетсин!».

К «Социал-демократам» присоединились «Чон Казат» и «Реформа». Лидер «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев просит людей не расходиться, поскольку скоро для участия в акции прибудет еще больше человек.

Среди протестующих появились провокаторы, называющие себя героями Апрельской революции.

По словам депутата ЖК Ирины Карамушкиной, провокаторов подослали власти, чтобы спровоцировать беспорядки и разогнать митинг.

«Если ЦИК не признает выборы недействительными, это приведет к различным столкновениям», - сказала она.

Источник: vesti.kg