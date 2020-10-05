Алмазбек Атамбаев призвал кыргызстанцев выйти на митинг

Бывший президент как и оппозиционные партии считает прошедшие выборы нечестными
Выборы депутатов Жогорку Кенеша нельзя назвать легитимными. Соответствующее обращение было опубликовано на странице бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Instagram.
Он призвал выйти кыргызстанцев на мирную демонстрацию, которая пройдет 5 октября возле здания Белого дома в 11:00.
«Собираемся завтра в 11:00 на площади «Ала-Тоо». Мы не признаем эти выборы легитимными», - указано в сообщении.
Напомним, после оглашения предварительных результатов выборов «социал-демократы» вышли на бессрочный митинг, в котором заявили, что объявляют «войну» нынешней власти.
Однако через некоторое время акция была прервана: по словам кандидата в депутаты от «социал-демократов», на демонстрацию подослали пьяных провокаторов. Кроме того, на митинг пришли сотрудники ГКНБ и МВД, которые попросили собравшихся разойтись.
Источник: vesti.kg
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