Могли бы давать реальные обещания…

Какие только обещания не дают политические партии, чтобы заполучить голоса избирателей, добиться победы, завоевать мандаты.
Партия «Кыргызстан» уверенно лидирует по части нереальных, сказочных обещаний.
Упомянутая партия уверяет, что увеличит размер пособия «балага суйунчу» с 4 тысяч сомов до 50 тысяч сомов. Кажется, они сами в это сильно поверили, в отличие от избирателей. Иначе не стали бы давать столько обещаний. Человек в здравом уме знает, что эти обещания далеки от реальности и невыполнимы. У нас едва выплачиваются пособия в 4 тысячи сомов из бюджета и откуда взята цифра в 50 тысяч сомов? К сожалению, партии и кандидаты не чувствуют какую-либо ответственность перед избирателями. Им лишь бы добраться до мандатов, «а остальное увидим».
С момента запуска проекта выплаты пособия «балага суйунчу» денежные средства от государства получил 326 тысяч 671 человек. С начала 2018-го по 1 сентября 2020 года из республиканского бюджета на эти цели израсходовано 1 млрд 459 млн 995 тысяч сомов. При этом в связи с отсутствием заявлений на получение пособия выплаты на младенцев не получили 90 тысяч 617 родителей.
Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 02.10.2020 / стр. 3
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