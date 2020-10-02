Мирлан Жеенчороев объяснил, почему Омурбек Бабанов вдруг решил вернуться в политику за пару дней до выборов

«Идет массовый подкуп голосов, использование админресурса, участие в предвыборной кампании известных коррупционеров»

Накануне экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов, ранее публично объявивший о полном прекращении своей политической деятельности, обратился к кыргызстанцам с просьбой не продавать свои голоса и поддержать на выборах партию «Республика», а также его самого.

Почему Бабанов, ушедший из политики,вдруг передумал? Почему решил вернуться именно сейчас, за несколько дней до выборов? С этими вопросами Vesti.kg обратились к нынешнему лидеру партии «Республика» Мирлану Жеенчороеву.

По его словам, Бабанов как гражданин Кыргызской Республики и как человек, получивший наибольшую поддержку населения, будучи оппозиционным кандидатом в президенты, решил обратиться к избирателям именно сейчас, поскольку именно в эти оставшиеся предвыборные дни граждане будут принимать окончательное решение.

- Ему не безразлична судьба нашего государства, ему не безразличны те люди, которые будут управлять нашей страной, - сказал Жеенчороев. - Все свои взгляды и убеждения он всегда готов выражать открыто. Это мотивы его обращения. У граждан еще есть время подумать. В своем обращении Бабанов говорит, чтобы люди не продавали свои голоса и сделали свой выбор по велению разума и сердца. Это призыв одного из ведущих общественных и государственных деятелей нашей страны. В предвыборный период идет массовый подкуп голосов, использование админресурса, участие в предвыборной кампании известных коррупционеров. Глядя на это, однозначно никто не может стоять в стороне. Любой трезвомыслящий, радеющий за страну человек должен противостоять подобным вещам.

Источник: vesti.kg