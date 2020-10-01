Экс-министр Камила Талиева объяснила свой выход из списка кандидатов партии «Социал-Демократы»

По ее словам, она будет служить народу и без мандата.
Бывший министр культуры, информации и туризма Камила Талиева объяснила свой выход из списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Социал-Демократы». Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, она будет служить народу и без мандата.
Ранее сообщалось, что ЦИК на заседании 29 сентября приняла решение исключить следующих лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого партией «Социал-демократы»:
- Талиеву Камиллу Абдуразаковну;
- Маматбуваева Бахадира Сайдуллаевича;
- Самиеву Машхуру Шавкатовну;
- Заитова Мамира Моминжановича
Талиева занимала пост министра с апреля по сентябрь 2014 года.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!