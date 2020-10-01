Экс-министр Камила Талиева объяснила свой выход из списка кандидатов партии «Социал-Демократы»

По ее словам, она будет служить народу и без мандата.

Бывший министр культуры, информации и туризма Камила Талиева объяснила свой выход из списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Социал-Демократы». Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, она будет служить народу и без мандата.

Ранее сообщалось, что ЦИК на заседании 29 сентября приняла решение исключить следующих лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого партией «Социал-демократы»:

Талиеву Камиллу Абдуразаковну;

Маматбуваева Бахадира Сайдуллаевича;

Самиеву Машхуру Шавкатовну;

Заитова Мамира Моминжановича

Талиева занимала пост министра с апреля по сентябрь 2014 года.



Источник: reporter.kg