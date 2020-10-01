Феликс Кулов: Я против того, чтобы партии приводили на пост премьера людей с улицы

Экс-глава кабмина прокомментировал намерение «Республики» вернуть Омурбека Бабанова в политику

Большой недостаток наших выборов в том, что партии во время агитации не представляют кандидатуры на должности министров и премьера. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-глава правительства Феликс Кулов.

- У нас в стране вообще теряется весь смысл парламентаризма, - сказал он. - Партии представляют на выборах списки каких-то аморфных кандидатов, но порой люди даже не знают, кто они. А ведь самое главное, что должны дать депутаты - главу правительства.

Феликс Шаршенбаевич добавил, что сам изучал списки всех политобъединений, участвующих в выборах, и только в некоторых из них нашел потенциальных премьеров.

- Да, партии показали нам молодежь - это очень хорошо, парламенту нужна новая кровь, - согласился он. - Однако хороший депутат не всегда сможет стать хорошим премьером. Нужен опыт. Надо хотя бы научиться правильно заполнять бумаги. В нынешней гонке только партия «Республика» выдвинула своего кандидата на пост главы правительства, но я против того, чтобы на эту должность приводили людей с улицы. И об этом я много раз говорил Атамбаеву, когда был лидером коалиции. Он меня не слушал и у нас было много таких премьеров. Не могу сказать, что они были плохими, но это не правильно.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что партия «Республика» намерена выдвинуть кандидатуру Омурбека Бабанова на пост премьер-министра в случае успеха на выборах.

Источник: vesti.kg