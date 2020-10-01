Политолог: Парламентаризм в Кыргызстане – фантазия

«Не все депутаты видят связь между предвыборной программой и своей будущей деятельностью»

Все партии устремляются в правящую коалицию, чтобы удовлетворять чаяния своих членов, а не избирателей. Так на онлайн-конференции «Парламентские выборы в Кыргызстане и Казахстане. Особенности и отличия партийного поля» высказался о грядущих парламентских выборах в Кыргызстане политолог, профессор Зайнидин Курманов.

- Почти все партии сейчас говорят, что выполнили свои обещания на 30-50 процентов, - говорит он. – Но если посмотреть реально, ни одна и на 5 процентов не выполнила. Сейчас они поменяли флаги и разошлись по другим партиям, присваивают себе то, что государство сделало за последние 5 лет. Может, это произведет впечатление на избирателей, но не на опытных экспертов.

Но у будущих выборов все-таки есть положительные отличия от предыдущих, отметил политолог. Например, качество партийных программ, по его мнению, выросло.

- Программы некоторых партий могли бы стать настольными книгами для депутатов, - шутит он. – Жаль только, что не все парламентарии видят связь между предвыборной программой и своей будущей деятельностью.

Появились также оппозиционные партии – Курманов считает, что прежде политобъединения обозначали свою оппозиционность недостаточно четко, лавировали.

С партийным строительством, уверен он, у нас все так же плохо, как и несколько лет назад. Отчасти в этом эксперт винит принятые в 2016 году поправки к конституции: по его мнению, они только усложнили попадание в Жогорку Кенеш для мелких партий.

- При этом партий у нас на самом деле нет, - добавил Курманов. – Мы имеем дело с организациями, модернизированными кланами или группами, где на первом месте – интересы их вождей, избирателей – на последнем. Депутаты не похожи на национальных лидеров, не поражают общество идеями и речами. Это обычные сельские депутаты. Они научились при пропорциональной системе голосования собирать голоса как при мажоритарной, то есть ездят с агитацией по своим кишлакам. Ждать чего-то серьезного от такого парламента сложно.

Ясно, что с тех пор, как Кыргызстан взял курс на парламентаризм, страна не стала парламентской ни на йоту, заметил политолог.

- Нужно понимать, что развивающаяся страна не может быть парламентской априори, - настаивает он. - Пока не решены проблемы среднего класса, парламентаризм – фантазия.

Кроме того, подавляющему большинству населения Кыргызстана непонятна суть Жогорку Кенеша, продолжил Курманов. Президент и правительство – понятны, к ним можно обратиться с просьбой, глава государства или министр даст поручение нужным подчиненным, которые его выполнят.

- А что это за орган – парламент? От него ничего не допросишься, - рассуждает профессор. – Когда я был депутатом, видел, как люди приходили в кабинеты и сшибали с моих коллег по 500-1000 сомов, не понимая, в чем состоит работа депутата.

Впрочем, понимание народных избранников своих обязанностей не намного глубже, добавил он.

- У Жогорку Кенеша около 49 полномочий, а пользуется он 2-3, - объясняет политолог. – Депутаты пишут формальные запросы, на которые получают формальные ответы, выступают, вносят поправки в законы. Но как, если не разбираются? В основном одобряют, что правительство предложит. Доверять им судьбу страны опасно.

Однако таков не каждый парламентарий, подчеркнул Зайнидин Курманов. В каждом политобъединении есть человек по 10, которые могли бы сдвинуть любое дело с мертвой точки. Но один в поле не воин, поэтому эксперт предложил пассионариям партий объединиться в неформальную группу и взять дела в свои руки.

- Когда есть единомышленники, можно землю перевернуть, - уверен он. – Помню, в IV созыве пришли 10-15 докторов наук в юриспруденции и так далее – работа сразу пошла. Потом к власти пришла улица, и все вернулось к прежнему состоянию.

Источник: vesti.kg