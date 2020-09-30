«Путин напуган ситуацией в Беларуси». Что думают политологи о встрече глав Кыргызстана и России?

Есть мнение, что в ход выборов может вмешаться Евросоюз

Сооронбай Жээнбеков неспроста встречался с Владимиром Путиным перед парламентскими выборами в Кыргызстане, наверняка президенты обсуждали предполагаемый исход. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Аркадий Гладилов.

- Неправильно говорить, что наша страна абсолютно независима, на политическую обстановку в Кыргызстане влияют все события, происходящие в СНГ, - полагает он. - И наш президент понимает, что волнения в Беларуси и даже война между Арменией и Азербайджаном могут отразиться на Кыргызстане. В России это, естественно, тоже понимают. Но я не верю в то, что РФ может напрямую влиять на выборный процесс в нашей стране. Те, кто думает, что это так, слишком примитивно понимают политику.

Аркадий Аркадьевич добавил, что, скорее, европейские страны попытаются внести свои изменения в ход выборов депутатов Жогорку Кенеша.

- Сейчас у США хватает своих проблем, а вот Евросоюз что-то может сделать, - предположил он. - Все-таки Кыргызстан находится в центре нашего региона.

В свою очередь политолог, профессор Айнура Арзыматова уверена, что главы Кыргызстана и России встречались именно для обсуждения выборов в КР.

- Путин ведь напуган ситуацией в Беларуси, а у нас в стране есть хорошая почва для массовых протестов, - отметила она. - Всю предвыборную гонку между собой на равных сражались только две партии: «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик». И, судя по всему, лидером выходит «Мекеним Кыргызстан» - они денег не пожалели и сделали свою агитационную кампанию масштабной. А народ судит о политике по-детски, людей очень просто обмануть. Боюсь, что к волнениям после выборов есть все предпосылки. И надо помнить, что оба переворота в нашей стране произошли из-за результатов выборов.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что пару дней назад Сооронбай Жээнбеков встречался с Владимиром Путиным в Сочи. Аппарат президента в своих сообщениях цель переговоров не указал, вся информация ограничена общими фразами о взаимовыгодном сотрудничестве.

Источник: vesti.kg