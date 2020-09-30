Атамбаеву разрешили участвовать в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается дело по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Защитник Атамбаева Сергей Слесарев попросил судью обеспечить доставку бывшего президента Алмазбека Атамбаева для участия в процессе. Председательствующий на заседании Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство. Бывший глава государства будет доставлен на следующее заседание, которое состоится 2 октября.

Напомним, что подсудимому Алмазбеку Атамбаеву суд запретил участвовать в разбирательстве из-за нарушения порядка в зале заседаний.

Источник: media-center.kg