Клара Сооронкулова рассказала, зачем встречалась с Райымбеком Матраимовым

Ранее в ходе дебатов на ОТРК она заявила, что в октябре прошлого года встречалась с Матраимовым, но не рассказала подробностей.

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова на своей странице в Facebook провела прямой эфир, где, отвечая на поступающие вопросы, рассказала, зачем встречалась с бывшим заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Ранее в ходе дебатов на ОТРК она заявила, что в октябре прошлого года встречалась с Матраимовым, но не рассказала подробностей.

Теперь она сообщила, что встречалась с Матраимовым через журналиста Эльнуру Алканову для переговоров по поводу интервью. По ее словам, сначала он согласился дать интервью, но потом передумал. Она также рассказала, что Матраимов предлагал вместе участвовать в выборах.

«Я сказала, что про него очень много информации, о нем говорят в расследованиях «Азаттыка», что как он может после этого участвовать в выборах. Он сказал, что «абсолютно чист». В конце встречи я спросила, почему он не докажет народу, что он чист? На этом встреча закончилась», - сказала Сооронкулова.

Бывший судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова участвует в выборах от партии «Реформа», являясь ее лидером.

Источник: Азаттык