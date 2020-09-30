Генпрокуратура прокомментировала слова Кадырбека Атамбаева

Ведомство рассказало, каким образом племянник президента попал на службу

Генеральная прокуратура прокомментировала выступление сына бывшего президента Кадырбека Атамбаева, которое опубликовали накануне в социальной сети Facebook.

В данной публикации указано, что по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при осуществлении капитального ремонта Государственного исторического музея, начальником отдела Генеральной прокуратуры А. Боромбаевым дано письменное указание, в котором содержатся недвусмысленные угрозы в адрес следователя ГКНБ в случае его неисполнения. Тем самым главный надзорный орган попрал процессуальную самостоятельность и независимость следователя, предусмотренные требованиями УПК Кыргызской Республики.

Согласно ст. 104 Конституции, на органы прокуратуры возложен надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, следствие.

Кроме того, в соответствии со ст. 34 УПК Кыргызской Республики (в редакции закона 1999 года) прокурор уполномочен осуществлять надзор за законностью расследования уголовных дел, поручать расследование уголовного дела следователю или группе следователей, разрешать отвод, заявленный следователю, а также его самоотвод, давать следователю письменные указания о расследовании дела, квалификации преступления, производстве процессуальных действий, рассматривать возражения следователя, не согласного с указаниями прокурора, осуществляющего надзор и др.

Согласно ст. 34 ч. 4 УПК Кыргызской Республики, указания прокурора органам дознания и следствия в связи с рассмотрением заявлений, сообщений о преступлениях и расследованием уголовного дела, данные в порядке, предусмотренном настоящим кодексом, являются для этих органов обязательными.

26 сентября 2018 года Генеральной прокуратурой в порядке надзора было изучено уголовное дело, возбужденное по ст. 189, 304 ч. 3 п. 1, 306 ч. 2 п. 3 и 308 ч. 2 п. 2 УК Кыргызской Республики (в редакции закона 1997-го), связанное с капитальным ремонтом Государственного исторического музея, по результатам которого в целях обеспечения исполнения требований ст. 19 УПК Кыргызской Республики о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела в соответствии со ст. 34 УПК Кыргызской Республики дано письменное указание о проведении следственных действий, направленное для исполнения в ГСУ ГКНБ.

Выполнять указания прокурора входит в полномочия следователя согласно требованиям ст. 36 настоящего кодекса, и при несогласии следователя с решением прокурора по уголовному делу он вправе обратиться к вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнение.

Следует отметить, что на письменное указание Генеральной прокуратуры со стороны следствия ГКНБ возражений не поступало.

В 2018 году органами прокуратуры в соответствии с полномочиями, предусмотренными ст. 34 УПК Кыргызской Республики, в порядке надзора изучены все уголовные дела, находящиеся в производстве правоохранительных органов, по результатам которых в целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела органам следствия дано 7 588 письменных указаний о проведении следственных действий (прокуратура — 142, МВД — 6 256, ГСИН — 9, ГКНБ — 433, ГСБЭП — 748), из них ГП КР дано 190 письменных указаний (прокуратура — 7, МВД — 51, ГКНБ — 74, ГСБЭП — 58).

Кроме того, А. Боромбаев был принят в органы прокуратуры в 1995-м и проработал на различных должностях, в том числе руководящих. 30 декабря прошлого года освобожден от должности начальника отдела Генпрокуратуры согласно поданному заявлению и оставлен в распоряжении кадров. За время работы неоднократно поощрялся ведомственными наградами за добросовестную службу в органах прокуратуры.

Напомним, накануне с обращением выступил сын бывшего главы государства Кадырбек Атамбаев, который рассказал, что начальник отдела Генеральной прокуратуры Арстанбек Боромбаев приходится племянником Сооронбаю Жээнбекову.

Пресс-служба Генпрокуратуры КР