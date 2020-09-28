Путин – Жээнбекову: Российская Федерация уважает суверенитет любой независимой страны

Президент КР поздравил российского коллегу с регистрацией вакцины против коронавируса, выразив надежду на то, что она скоро станет доступной и в Кыргызстане
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 сентября, в Сочи встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также перспективы углубления интеграции в рамках ЕАЭС.
Путин отметил, что Российская Федерация уважает суверенитет любой независимой страны и продолжит развивать отношения с Кыргызстаном в духе союзничества и стратегического партнёрства.
Он также пожелал дальнейших успехов в реализации мер по развитию Кыргызстана. Президент РФ особо подчеркнул, что российская сторона заинтересована в стабильности в стране, в том числе и в поствыборный период.
«Вы знаете, что мы последовательно поддерживаем ваши усилия, усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране. Очень рассчитываем, что благодаря вашим усилиям это будет продолжаться. Мы, со своей стороны, будем делать всё, для того чтобы поддержать и вас как главу государства, и Кыргызстан, народ Кыргызстана в реализации тех масштабных целей, которые вы ставите по развитию страны», — подчеркнул Владимир Путин.
Жээнбеков отметил, что Кыргызстан всегда чувствует крепкое плечо России как истинного стратегического союзника, особенно в нынешнее непростое время.
Он еще раз поздравил Владимира Путина с первой в мире регистрацией вакцины против коронавирусной инфекции, выразив надежду на то, что она в скором времени станет общедоступной и для граждан Кыргызстана.
Президент КР отметил заинтересованность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества по энергетическим и инфраструктурным проектам, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза.
Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность российской стороне за оказываемую поддержку по ряду направлений и отметил, что Кыргызстан дорожит историческими дружественными отношениями с Россией, проверенными веками.
Стороны выразили готовность к углублению дальнейшего взаимодействия по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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