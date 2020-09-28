Бабанов вернулся в политику?

Бывший глава политической партии «Республика» Омурбек Бабанов спустя продолжительное время появился на публике.

Возле одного из торговых центров политик вручал награды отличившимся врачам и волонтерам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Появление одного из знаменитых политиков не осталось незамеченным. Многие сразу же предположили, что это знак – Бабанов вернулся.

Так ли это на сегодня неизвестно, только вот на страницах в соцсетях партии «Республики» зачастили видео с участием экс-премьера Бабанова, да и кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от вышеуказанной партии поделился фотографиями с Бабановым, подписав: «Наш путь – Путь вперёд! Добро пожаловать Омурбек Токтогулович!» (фотографии опубликованы на официальной странице в Фейсбуке/Инстаграме партии).

Ранее Бабанов появлялся лишь в соцсетях, то плов приготовит ко Дню независимости Кыргызстана, то дочь выдает замуж.

Reporter.kg взял комментарий у Казакбаева насчет возвращения экс-лидера партии.

«Омурбек Токтогулович не числится в списках кандидатов партии. Вопрос его возвращения в политику не поднимался. Он решил поддержать нас, так как является основателем партии «Республика», ее духовным лидером», – отметил кандидат.

Вернется или нет Бабанов в политику пока не ясно, ведь он уже дважды из нее уходил – в 2017, после проигрыша на президентских выборах, и в 2019 году, тогда кресло лидера партии он передал Мирлану Жээнчороеву. Также неизвестна судьба его уголовных дел, расследованием которых занимался ГКНБ.

Нельзя не отметить, что у Бабанова хороший рейтинг среди населения, а иначе как еще можно заполучить 33,49% голосов на президентских выборах в 2017-м, составив реальную конкуренцию своему главному конкуренту, а ныне президенту страны Сооронбаю Жээнбекову (он тогда набрал 54,22%).

Напомним, парламентские выборы состоятся 4 октября.

Источник: reporter.kg