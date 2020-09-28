Активисты требуют от ЦИК отстранить от выборов Марата Аманкулова и партию «Биримдик»

Активисты требуют отстранить от выборов Марата Аманкулова и партию «Биримдик».

Соответствующее заявление с подписью 150 человек было подано в ЦИК.

Об этом «Азаттыку» сообщила активистка Умай Арыкова. По ее словам, в обращении отмечается, что заявление Аманкулова «сепаратистское, направлено против народа и Конституции.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева отметила, что в высказываниях Аманкулова есть признаки покушения на суверенитет страны, и комиссия должна дать оценку этим высказываниям.

Ранее заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что в ЦИК не поступало обращение относительно высказываний Марата Аманкулова, однако рабочая группа имеет право по своей инициативе рассмотреть данный вопрос.

В Интернете получило распространение видео с фрагментом выступления Марата Аманкулова в России перед публикой, где он в частности сказал, что «30 лет нашей независимости показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться... ». Общественность довольно бурно отреагировала на эти слова.

Накануне в Бишкеке прошла акция недовольных высказыванием Аманкулова под названием «Кул болбо!» (дословно с кырг. «Не будь рабом!» - прим.ред.). Аналогичные акции проведены в Оше и Караколе.

Демонстранты подписали обращение в ГКНБ, где потребовали дать юридическую оценку высказываниям лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова. В этом документе отмечается, что «данное заявление – сепаратистское, направлено против народа и Конституции. «Такая позиция и идеология «Биримдика» говорят о том, что действия партии направлены против национальной безопасности Кыргызстана», – делают вывод авторы обращения.

Марат Аманкулов в своем заявлении по поводу резонансного видео назвал его «провокацией» и вырванным из контекста.

Источник: Азаттык