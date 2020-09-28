Правозащитники снова пытаются разыграть национальную карту?

Каждое мероприятие с такой щедростью оплачивалось за счет грантов.

Как известно, руководитель некоммерческой организации «Бир дуйно – Кыргызстан» Толойкан Исмаилова создала рабочую группу для ведения анонимного опроса осужденных с целью выявления нарушения их прав. Они в частности будут делать упор на нарушение прав у представителей национальных меньшинств.

Смерть пожизненно осужденного этнического узбека Азимжана Аскарова стала для НПО «Бир дуйно – Кыргызстан», ищущей выгоду даже из печальных событий, каким-то бездонным источником получения грантов Запада. Эти правозащитники уже 10 лет защищают право одного-единственного Аскарова. Съездили за границу, организовали бесконечные семинары, пресс-конференции, митинги.

Каждое мероприятие с такой щедростью оплачивалось за счет грантов. Но Аскаров умер, вместе с ним ушел и большой источник получения грантов.

И вот в такое время «Бир дуйно – Кыргызстан» сделал хитрый ход, решив: вместо того чтобы защищать только одного осужденного человека, нельзя ли оптом защищать права осужденных, в том числе составляющих этническое меньшинство.

Теперь НПОшники с целью получения новых грантов Запада начали объявлять свои намерения. Для создания образа вечно гонимых, мучающихся, правозащитники начали специальную новую кампанию на фоне Аскарова. Но почему-то разумные люди считают такие действия провокацией. Может быть, в ряду вышеуказанных правозащитников есть и те, у кого с головой не в порядке?

Источник: газета «De факто» №32 от 25.09.2020/стр