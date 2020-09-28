(Видео) Мадумарову напомнили, как он преподносил подарки на тое у Бакиевых 

Лидеру «Бутун Кыргызстан» также посоветовали не хвастаться тем, что он в свое время обеспечил школьников кружкой чая и булочкой
Между представителем партии «Социал-демократов» Темирланом Султанбековым и лидером «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым произошла перепалка в ходе теледебатов.
«Когда этот парень учился в школе, в результате моей работы младшие классы были обеспечены горячим питанием», — заявил Мадумаров, обращаясь к Султанбекову.
На что последний ответил, что Мадумарову не стоит хвастаться тем, как школьников кормили кружкой чая и булочкой.
«Вы до сих пор хвастаетесь тем, что обеспечили школы кружкой черного чая за 5 сомов и булочкой. Не путайте с горячим питанием, которое дают в России. А что скажете на счет стоимости ваших машин, на которых катались, когда были спикером? Как насчет стоимости камчы, которую дарили на тое Жаныша Бакиева? Атамбаев ушел четыре года назад, а вы критикуете меня, еще не пришедшего к власти?», - возмутился Султанбеков.
Источник: vesti.kg
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