(Видео) Мадумарову напомнили, как он преподносил подарки на тое у Бакиевых

Лидеру «Бутун Кыргызстан» также посоветовали не хвастаться тем, что он в свое время обеспечил школьников кружкой чая и булочкой

Между представителем партии «Социал-демократов» Темирланом Султанбековым и лидером «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым произошла перепалка в ходе теледебатов.

«Когда этот парень учился в школе, в результате моей работы младшие классы были обеспечены горячим питанием», — заявил Мадумаров, обращаясь к Султанбекову.

На что последний ответил, что Мадумарову не стоит хвастаться тем, как школьников кормили кружкой чая и булочкой.

«Вы до сих пор хвастаетесь тем, что обеспечили школы кружкой черного чая за 5 сомов и булочкой. Не путайте с горячим питанием, которое дают в России. А что скажете на счет стоимости ваших машин, на которых катались, когда были спикером? Как насчет стоимости камчы, которую дарили на тое Жаныша Бакиева? Атамбаев ушел четыре года назад, а вы критикуете меня, еще не пришедшего к власти?», - возмутился Султанбеков.

Источник: vesti.kg