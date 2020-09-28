Порядочен ли шаг «замандашевцев», поведших за собой «исполнителей» Бакиева и прочитавших Коран на могиле Мухтара Омуракунова?

Мы хорошо знаем, созданная некогда, точней, в 2007 году партия «Замандаш», заслуживала поддержку массы народа.

Тогда во главе партии стоял выдающийся джигит кыргызов Мухтар Омуракунов. Эх, этот бренный мир, выдающегося джигита в расцвете сил подстерегла смерть, вырвала его из наших рядов, когда надо послужить народу. От безысходности горевали, сейчас можем сказать лишь «пусть Создатель воздаст ему добром на том свете». Конечно, известно, Мухтар мырза был личностью, заслуживающей достойной награды, но сегодня отношение к пролитому им трудовому поту будто наплевательское, делаются дела противоположные, очень огорчительные, что вынудило нас поневоле заговорить. Так, Мухтар мырза ушел, давно основав партию «Замандаш» с благим намерением, что она пригодится завтра народу, внесет вклад в развитие страны, но всякие-разные люди испакостили партию «Замандаш», обессилили, разложили подстилкой перед тиранами.

Издревле кыргызы говорят «пока дух не будет удовлетворен, дело живого не улучшится». Не ошибемся, сказав, что сегодня партия «Замандаш» доказала правоту этих слов. Например, будто в стране истреблены лучшие люди, она на нынешние парламентские выборы выстроила в ряд исполнителей кровожадного тирана Бакиева, что стало очень грубым грязным делом. Чьей бы идеей это не было, наша обязанность – сказать в лицо, что получилось очень неуклюже. Да, возможно, раздосадовавшись за правду, они сегодня обидятся, отругают нас неприязненно, но завтра после выборов «замандашевцы» обязательно сами признают справедливость сказанных слов. Будут вынуждены признать. Потому что нет дурного в высказывании в лицо. На глазах растоптали дух Мухтара. Нельзя промолчать на это дело. Если «замандашевцы» назовут ложью эти слова, тогда пусть попробуют возразить: «М.Омуракунов со всеми партийцами не выходил против несправедливой тиранической власти Бакиевых». Не смогут так, ни у одного из них не позволит совесть. Ведь на следующий день после Апрельской революции наш Мухтар ага повел за собой партийцев, установил памятник павшим ребятам на площади Ала-Тоо. Этот его шаг доказал, что он непримиримый враг Бакиевых, этого никто не может отрицать. А теперь посмотрите выходки червей-паразитов сегодняшнего дня, не уважая духов Мухтара ага и погибших в революции ребят, собрали в партию всех кровожадных тиранов, дали им топтать почетное место «Замандаша» грязными пахнущими кровью подошвами. Есть ли унижение больше этого? Улучшатся ли их дела, если вот так беззастенчиво огорчают духов?

Вместе с проклятыми тиранами Бакиевыми мучившие народ, а в конце пролившие рекой кровь молодых джигитов, эти шакалы силой денег переступили через закон, но народ еще не простил. Пусть они будут даже пожизненно наказаны, но никогда не будет им прощения, потому что истребили десятки молодых кыргызских молодцев. Они сегодня могут всякими путями искать выход, но их имена в истории останутся записаны черными буквами. Об этом знает каждый наш современник. Из-за этого имеющие совесть не то, чтобы близко подпустить бакиевских исполнителей к почетному месту, но даже не сядут вместе пить чай. Они отнявшие человеческие жизни политические «трупы». Но уважаемая народом партия «Замандаш» выстроила в свой ряд этих пахнущих кровью «трупов», собираясь оживить, что крайне опечалило общественность. Например, присоединили Элмурзу Сатыбалдиева к «Замандашу», кто же осмелился испоганить святое почетное место партии, которую содержал в чистоте Мухтар Омуракунов? Разве ложь, что этот герой как генеральный прокурор Бакиева выполнял его преступные задания?! После Апрельской революции не смог сбежать, был задержан, осужден вместе с Бакиевыми в связи с гибелью десятков молодцев. Внесение в список такого человека, во-первых, равносильно убийству партии. Во-вторых, означает плевок в духов Мухтара ага и погибших в Апрельской революции ребят.

Дорогие, «замандашевцы», как нам понять, что вы хуже врагов впустили к себе за пазуху не одного лишь Сатыбалдиева из исполнителей Бакиева, пролившего рекой кровь кыргызов, но и других спрятали у себя за пазухой? Пусть вы даже топчете как хотите духов апрельских героев, но хотя бы уважали дух Мухтара ага? Как вы пошли на такой шаг, заставив истекать кровью сердца матерей, потерявших в перевороте сыновей, рыдать отцов, лишившихся сыновей? Не то, чтобы близко подпускать к двери, как вы распахнули свои объятия таким нерукопожатным грязным исполнителям Бакиева: Искендеру Гайпкулову, Мавляну Амракулову, Улукбеку Ормонову, Алмазбеку Акматову? Вы не остановились на этом, не стыдясь, не краснея, вы повели за собой бакиевских исполнителей на могилу Мухтара Омуракунова, как вы прочитали Коран? Этот ваш шаг равносилен насмешке «вот святое почетное место основанной тобой партии мы даем топтать исполнителям тирана Бакиева»? Мы к тому, что заложенную Мухтаром Омуракуновым партию «Замандаш» власть Бакиева в 2007 году не допустила к парламентским выборам именно посредством этих исполнителей, которых вы присоединили к себе.

Словно мало того, что дали растоптать свое почетное место тиранам, так еще твердите: «Мы не даем обещания, мы исполняем!». Скажите, «замандашевцы», чье поручение исполняете? Вы посадили себе на голову исполнявших преступное поручение Бакиева по истреблению ребят, а завтра вы заставите нас снова горевать?

Да, кстати, скажем, пока не забыли. Взорвалась от негодования ассоциация «Замандаш» – основная опора партии «Замандаш», отметив: сегодняшний лидер партии для накопления баллов на выборах исказил исторические факты, присвоил себе дела и труды объединения. «Схожее название дало сегодняшнему лидеру возможность показать выполненные работы ассоциации как партийные, морочить голову народу. Партия никогда не работала с мигрантами. Этим делом занимается ассоциация «Замандаш», – распространила такое заявление. Указанное заявление вывело на свет трещину внутри «Замандаша», подтвердило, что рядовые болельщики партии обескуражены появлением тиранов на почетном месте. Также партия «Замандаш» доказала, что лишилась самых основных сторонников – мигрантов.

Источник: газета «De факто» №32 от 25.09.2020/стр.8