Сыймык Жапыкеев: Одним ударом могу уложить лидера партии афганцев. Я мастер спорта по боксу

Представитель «Чон Казат» рассказал, что произошло после скандальных теледебатов
Бывший прокурор, лидер партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев подаст в суд на председателя политсовета партии «Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов» Акбокона Таштанбекова. Об этом Vesti.kg сообщил сам Жапыкеев.
Экс-сотрудник Генпрокуратуры возмущен оскорблением в своей адрес — Таштанбеков на теледебатах в прямом эфире назвал его клоуном.
- Таштанбеков так же, как и Кубанычбек Жумалиев, приватизировал ряд объектов,- сказал он. - Кто он такой?! Мы на него подадим в суд за то, что обозвал меня клоуном и ненормальным. Суд встанет на мою сторону. Пусть он нас уму-разуму не учит.
Кроме того, Жапыкеев добавил, что Таштанбеков ушел после дебатов, несмотря на свое обещание «набить морду» бывшему прокурору.
- Я мастер спорта по боксу,- подчеркнул лидер «Чон казат» . - Могу его одним ударом уложить, но зачем мне это? Все видели, как он со мной разговаривал. После дебатов он сразу же убежал. Я не хотел с ним говорить, но он был заинтересован в общении со мной после эфира.
Напомним, 23 сентября на телеканале «ЭЛТР» прошли теледебаты кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Среди участников были Сыймык Жапыкеев и Акбокон Таштанбеков, которые едва не устроили потасовку в прямом эфире.
Представитель партии «Ветеранов войны в Афганистане» Таштанбеков попросил Жапыкеева вести себя прилично и позволить высказаться другим участникам дебатов. В ответ лидер «Чон Казат» едва не полез в драку, однако ведущие призвали гостей к спокойствию и предотвратили потасовку.
Источник: vesti.kg
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