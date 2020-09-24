ЦИК опроверг слухи о том, что на выборах применят исчезающие чернила при заполнении бюллетеней

Замглавы Центризбиркоме отметил, что стереть отметку избирателя с помощью огня невозможно

В социальных сетях распространяется информация, которая вводит в заблуждение избирателей. На видеозаписи мужчина ставит галочку ручкой на листе бумаги, а затем с легкостью стирает чернила с помощью огня от зажигалки. При этом голос за кадром, комментируя происходящее, говорит, что на избирательных участках в день голосования бюллетени будут подписываться именно такими чернилами, и призывает избирателей использовать собственные ручки.

В свою очередь, Центризбирком сообщает, что обычные шариковые ручки могут оставить след на сканере Автоматического считывающего устройства (АСУ), что может повредить сканер урны. В связи с этим на избирательных участках используются капиллярные ручки, которые не загрязняют считывательную часть сканера, чернила не исчезают на бумаге при приближении огня.

«Кроме того, использовать огонь для того, чтобы стереть отметку избирателя, невозможно, так как состав членов избирательной комиссии сформирован от представителей политических партий и органов местного самоуправления. Во время голосования и при подсчете голосов избирателей присутствуют наблюдатели от политических партий и общественные наблюдатели, назначенные из некоммерческих организаций. Поэтому информация, указанная в аудио и видеороликах, о том, что чернила специального маркера, используемого во время голосования на избирательном участке, можно стереть с помощью огня, не соответствует действительности», - подчеркнул заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Информационный отдел ЦИК КР

