(Видео) Сыймык Жапыкеев едва не устроил драку на теледебатах 

«Сначала Жанар Акаев был в СДПК, потом в ЛГБТ, или как она там называлась, а третья - «Ата Мекен». Это что за лидер такой?»
Один из лидеров партии «Чон казат» Сыймык Жапыкеев в ходе теледебатов рассказал, что решение открыть партию он принял, сидя на кухне.
«Мы просили Никитенко создать комиссию по Кубанычбеку Жумалиеву, Жанару Акаеву. Но ничего этого не было сделано, зато сейчас все намерены бороться с коррупцией», - возмутился политик.
Кроме того, бывший прокурор возмутился тем, что лидер КЛДП Жанар Акаев трижды сменил партию.
«Вот ваш лидер за три месяца сменил три партии - сначала он был в СДПК, потом в ЛГБТ, или как она там называлась, и третья - «Ата Мекен». Это что за лидер такой? Зачем вы открыли партию ЛГБТ? Надо до конца идти с этой партией. Это для вас игрушка? Вы же должны были с идеей прийти. А менять партию за три месца - это непорядочность. А Конституция, которую написал «Ата Мекен», до плинтуса довела Кыргызстан», - в сердцах прокричал Жапыкеев.
Представитель партии Ветеранов войны в Афганистане попросил Сыймык Жапыкеева вести себя прилично и позволить высказаться другим участникам дебатов. В ответ лидер «Чон Казат» едва не полез в драку, однако ведущие призвали гостей к спокойствию и предотвратили потасовку.
Источник: vesti.kg
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