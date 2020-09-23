Эльвира Сурабалдиева: Советую Айжане Мырсан не хайповать, а ездить по регионам

Кандидат от «Социал-демократов» пригласила женщин из конкурирующих партий на дебаты в центре Бишкека

Общественный деятель, кандидат в депутаты от «Социал-демократов» Айжана Мырсан пригласила на дебаты женщин из других партий — Эльвиру Сурабалдиеву, Аиду Касымалиеву, Наталью Кулматову, Алтынай Омурбекову и Эльнуру Алканову. Свое видеообращение она опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

«Мы, как будущие депутаты, не должны бояться народа, мы должны представлять его интересы в парламенте. Поэтому я приглашаю вас поговорить о народе и при народе»,- говорится в ее видеообращении.

Между тем депутат Жогорку Кенеша, кандидат от партии «Ата Мекен» Эльвира Сурабалдиева заявила Vesti.kg, что не сможет откликнуться на приглашение, поскольку у нее загруженный график в рамках предвыборной кампании.

При этом Сурабалдиева назвала свою коллегу Айжану Мырсан «энергичной девушкой», однако порекомендовала ей не «хайповать», а ездить на встречи с избирателями.

- Между кандидатами и своими избирателями выбирать не могу, так как у нас запланированный график встреч, и сегодня будут женские дебаты,- пояснила Сурабалдиева. - «Социал-демократы» недавно участвовали в дебатах на ОТРК. Видимо, Айжана не смогла принять участие в них, поскольку не владеет кыргызским языком. Очень жаль — такой энергичной даме стоило бы присутствовать на теледебатах. Пусть она посмотрит сегодняшние дебаты. Я рекомендую ей не тратить время на попытки хайповать, а уделить время реальному общению с народом.

Кроме того, Сурабалдиева недоумевает, почему Мырсан проигнорировала «День государственного языка».

В свою очередь Айжана Мырсан в беседе с Vesti.kg сказала, что надеялась получить согласие от Сурабалдиевой. Она также отметила, что назвала тех женщин, с которыми ей действительно интересно обсудить проблемы Кыргызстана.

В ответ на реплику Сурабалдиевой она отметила, что пользователи соцсети — тоже живые люди. По ее словам, «Социал-демократы» приезжают в регионы и общаются с местными жителями.

- Мне было интересно поговорить именно с этими личностями, поскольку они молодые и претендуют на место народных избранников,- прокомментировала Мырсан. - К сожалению, мне ответила только Эльнура Алканова, заявив, что она сейчас в отъезде, но пригласила на чашечку кофе. По поводу Сурабалдиевой — я отношусь к ней с большим процентом доверия. Думала, что именно она согласится. Наша партия контактирует с избирателями. Пользователи соцсетей — тоже люди, с которыми я разговариваю. Разделять их - некорректно.

Алтынай Омурбекова, Наталья Кулматова и Аида Касымалиева оказались недоступны для комментариев.

Источник: vesti.kg