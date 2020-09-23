Член ЦИК полагает, что регистрацию граждан по форме №2 будут использовать для махинаций

Кайрат Осмоналиев обеспокоен тем, что милиция бездействует по фактам подкупа избирателей

Идея с изменением места голосования для граждан изначально была хорошей, но теперь ею стали пользоваться для махинаций. Таким мнением с Vesti.kg поделился член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

- Изначально форма №2 была придумана для удобства граждан, так как в нашей стране много внутренних мигрантов, - пояснил он. - То есть человек может сам выбрать участок для голосования, на который ему удобно прийти в день выборов. Но тут этой инициативой решили воспользоваться и кандидаты, ведь с введением биометрии провернуть махинацию с «каруселями» больше невозможно.

Кайрат Медербекович рассказал, что кандидаты набирают определенное количество граждан и по форме №2 везут их на тот участок, где им необходимо набрать голоса.

- И тут начинают работать родственные и дружеские связи, а порой и подкуп избирателей, - отметил он. - В данном случае есть единственное ограничение - на одном избирательном участке может быть приписано не более 2,5 тыс. человек. А на нынешних выборах изменить избирательный адрес стало еще проще, ведь достаточно купить ридер для новых паспортов и приписать человека к другому участку. Даже ездить никуда не надо.

Осмоналиев добавил, что заниматься раскрытием подобных схем должны правоохранительные органы.

- Насколько мне известно, сейчас в ЕРПП зарегистрировано около 20 фактов подкупа, и ни по одному из них нет никакого решения, - посетовал он. - Милиция практически бездействует, да и прокуратура молчит.

Вместе с тем другой член Центризбиркома Гульнара Джурабаева написала в соцсети, что по форме №2 зарегистрировано 445 тыс. человек.

«Вопрос о том, что делать с огромным количеством избирателей, зарегистрировавшихся по Ф2, остаётся актуальным, - отметила она. - Просто исключить их из списка избирателей невозможно, часть из них добросовестные избиратели. Остается только составить перечень УИКов с аномально большим количеством избирателей по Ф2 и мониторить эти участки особенно внимательно на предмет раскрытия тайны голосования и подкупа. Если будут зафиксированы соответствующие факты, то отменять на таких участках итоги голосования».

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 4 октября.

Источник: vesti.kg