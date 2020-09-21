Обращение К.Ташиева к президенту РФ В.Путину

Бишкек, "Саясат.kg". Обращение лидера партии «Мекенчил» Камчыбека Ташиева к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

В настоящее время я нахожусь в городе Москва, где встретился с многочисленными нашими соотечественниками. Во время нашей встречи, трудовые мигранты из Кыргызстана озвучили ряд проблем и пожеланий. По их просьбе я обращаюсь к вам, как президенту дружественной страны.

В настоящее время тысячи граждан Кыргызстана оказались в бедственном положении на российско-казахстанской границе в Соль-Илецком районе Оренбургской области, и на границе Башкортостана. Среди них есть пожилые люди, дети. Многие из них приняли решение возвратиться в родную страну из-за потери работы в условиях пандемии, есть и те, которым нужна медицинская помощь. Уже месяц, как они живут на открытой природе, в импровизированных палаточных городках. Закончились запасы, им нечего есть, терпению народа приходит конец.

В связи с этим, я прощу Вас отнестись с пониманием к трудному положению наших трудовых мигрантов и поспособствовать к скорейшему открытию государственной границы и прохождению граждан Кыргызстана.

Россия – наш стратегический партнер! 2020 год объявлен перекрестным годом между нашими странами. В рамках перекрестного года проходят многочисленные совместные мероприятия. Думаю, что наши дружественные отношения – будет длиться вечно.

С благодарностью и с уважением,

Камчыбек Ташиев,

Лидер политической партии «Мекенчил»