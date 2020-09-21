Задержанный с поличным подполковник милиции сейчас возглавляет управление СС МВД

Два года назад Азамата Жумабаева и тогдашнего главу ГСУ МВД задержали при получении взятки в размере 5 тысяч долларов

Старший следователь ГСУ МВД, подполковник милиции Азамат Жумабаев, которого два года назад задержали с поличным при получении взятки в размере 5 тысяч долларов, на данный момент возглавляет одно из управлений Следственной службы Министерства внутренних дел. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

Информацию о том, что Азамат Жумабаев в настоящее время является начальником управления СС МВД, Vesti.kg подтвердили и в пресс-службе МВД.

Поясним, на недавнем заседании Совета безопасности председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев назвал самые коррумпированные сферы госуправления. Как отметил глава спецслужбы, в судебных, надзорных и правоохранительных органах наибольшие коррупционные проявления связаны с принятием ответственными должностными лицами различных процессуальных решений в интересах физических и юридических лиц, за материальное вознаграждение.

Приводя примеры таковых уголовных дел и досудебных производств, Опумбаев напомнил о задержании с поличным при получении взятки в размере 5 тысяч долларов начальника управления по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД, вымогавшего деньги под угрозой привлечения к уголовной ответственности.

Так, 26 июня 2018 года АКС ГКНБ совместно с СВР МВД задержали с поличным начальника управления по расследованию особо важных дел ГСУ МВД КР, полковника милиции М.Н.Н. и старшего следователя ГСУ МВД, подполковника милиции Ж.А.А. Задержание произвели в рамках возбужденного Генпрокуратурой по статьям 304 и 313 («Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки»). Отмечалось, что расследование уголовного дела поручено ГСУ ГКНБ.

Источник: vesti.kg