На площади Ала-Тоо пройдет акция «Против всех»

В Кыргызстане создано общественное движение, призывающее избирателей не отдавать свои голоса ни одной из партий и сорвать предстоящие выборы

В Кыргызстане создано общественное движение «Против всех». Его члены намерены агитировать избирателей не отдавать свои голоса ни одной из партий на предстоящих парламентских выборах.

Движение возглавил лидер «Партии зеленых» Эркин Булекбаев. В минувшую субботу инициативная группа обсудила важность голосования против всех с целью «не допустить в законодательную власть олигархов и коррупционеров». Для этого, по их мнению, требуется сорвать предстоящие выборы, чтобы в парламент баллотировались истинно народные, чистые партийцы.

Было объявлено, что 23 сентября на столичной площади Ала-Тоо пройдет акция с призывом голосовать против всех партий. Хотя по законодательству партии, участвовавшие в парламентских выборах, смогут баллотироваться повторно.

«Мы ратуем за норму против всех, так как считаем, что в случае выигрыша нашей позиции партии, занесенные в бюллетень, не будут иметь морального права вновь избираться в законодательный орган», - сказал в беседе с Vesti.kg Эркин Булекбаев.

По мнению лидера движения, уже сегодня такая позиция доминирует в умах электората, поскольку многие граждане не доверяют всем 16 партиям, и выборы 4 октября могут не состояться.

Источник: vesti.kg