Источник: В массовой драке в Араване участвовали родственники члена партии «Биримдик»

В партии «Мекеним Кыргызстан» отметили, что несколько их сторонников серьезно пострадали.

В УВД Ошской области сообщили, что некоторые граждане были возмущены недостоверной информацией от представителя «Мекеним Кыргызстан»

На агитационном мероприятии «Мекеним Кыргызстан» в Араванском районе, завершившемся вчера массовой дракой, присутствовал родственник одного из кандидатов в депутаты от партии «Биримдик». Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

Как стало известно, родственники кандидата в депутаты от «Биримдик» были возмущены словами представителя «Мекеним Кыргызстан», который якобы начал озвучивать недостоверную информацию и обвинения в адрес конкурентов. В результате чего произошла драка.

Между тем в пресс-службе УВД Ошской области сообщили Vesti.kg, что на агитационном мероприятии «Мекеним Кыргызстан» не было представителей других партий.

- Представитель партии «Мекеним Кыргызстан» начал говорить непроверенную информацию собравшимся,- уточнили в милиции Ошской области. - Видимо, это разозлило некоторых собравшихся и произошла драка. На мероприятии не было членов других партий. Более подробная информация будет дана позже.

В партии «Мекеним Кыргызстан» отметили, что несколько их сторонников серьезно пострадали.

«Неожиданно встреча была прервана группой провокаторов, которые начали буквально избивать участников агитационного мероприятия партии. В результате несколько человек- сторонники партии «Мекеним Кыргызстан» - пострадали настолько, что немедленно были госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в Ошской межобластной клинике»,— говорится в их обращении.

В пресс-службе «Биримдик» решили воздержаться от комментариев по поводу возможной причастности их сторонника к произошедшему конфликту.

Напомним, накануне в Араванском районе в результате возникших разногласий произошла массовая драка между агитаторами партии «Мекеним Кыргызстан» и собравшимися местными жителями.

- В результате драки 12 человек обратились в больницу. Из них на сегодняшнее утро пятеро получают лечение в больнице. Остальные, получив необходимую медицинскую помощь, отправились домой. Все 30 человек, принимавших участие в драке, были приглашены на допрос.

Отмечается, что кандидата в депутаты от «Мекеним Кыргызстан» вызвали на допрос в тот же вечер.

- Трое заключены в ИВС, - продолжили в УВД Ошской области. - Начато досудебное производство. Расследование продолжается. Готовится судебно-медицинская экспертиза по степени тяжести полученных травм. Кроме того, нанесен ущерб пяти автомобилям.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Кубатбек Боронов поручил руководству МВД провести в кратчайшие сроки расследование инцидента, произошедшего между представителями двух политических партий в Араванском районе Ошской области.

Источник: vesti.kg