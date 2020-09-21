Партия «Мекеним Кыргызстан» выступила с заявлением по факту инцидента в Араване

Насколько нам известно, факт нападения зарегистрирован по статье «Хулиганство».

Политическая партия «Мекеним Кыргызстан» выступила с заявлением по факту инцидента, произошедшего в Араванском районе в ходе встречи с избирателями кандидата от политорганизации.

«20 сентября 2020 года кандидат в депутаты от нашей партии Ильхом Маннанов проводил встречу с избирателями в Араванском районе, Ошской области. Неожиданно встреча была прервана группой провокаторов, которые начали буквально избивать участников агитационного мероприятия партии. В результате, несколько человек — сторонники партии «Мекеним Кыргызстан» пострадали настолько, что немедленно были госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в Ошской межобластной клинике», — сообщили в партии.

«Некоторые СМИ начали распространять информацию о ситуации, опираясь на свои источники, якобы, в правоохранительных органах, которые далеки от того, что произошло на самом деле. Также в социальных сетях появились фейки, которые распространяются от имени партии. Имеется много подтверждающих видео с места события, на которых хорошо видно, кто был зачинщиком и как и что происходило на самом деле», — отметили в «Мекеним Кыргызтан».

«Насколько нам известно, факт нападения зарегистрирован по статье «Хулиганство». Мы надеемся, что это дело будет рассмотрено объективно и беспристрастно. Тем не менее, мы намерены привлечь к данному факту внимание простых граждан и международных наблюдателей. Никакие выборы, никакая агитация не стоит стабильности, мира и межнационального согласия в нашей стране.

Для партии «Мекеним Кыргызстан» — это высшие ценности. Мы призываем всех своих политических оппонентов не подливать масла в огонь и прежде всего подумать о народе и спокойствии в Кыргызстане.

Через две недели выборы закончатся. А нам всем еще вместе жить на земле наших предков, здороваться, смотреть друг другу в глаза.

Поэтому мы считаем, что власть обязана жестко пресекать и наказывать за подобные провокации, как их зачинщиков, так и их заказчиков. Потому что ничего нет дороже, чем мир в Кыргызстане!», — подчеркнули в партии.

Напомним, в Араванском районе во время агитационной встречи с избирателями кандидата от партии «Мекеним Кыргызстан» произошла массовая драка.

По предварительным данным, 12 человек попали в больницу, 10 задержаны, повреждено 5 автомобилей.

Источник: Элгезит