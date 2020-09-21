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Кубатбек Боронов поручил руководству МВД в кратчайшие сроки расследовать инцидент в Араване

Премьер отметил, что зачинщики массовой драки должны быть привлечены к ответственности

Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил руководству МВД провести в кратчайшие сроки расследование инцидента, произошедшего между представителями двух политических партий в Араванском районе Ошской области.

Глава правительства отметил, что виновные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны.

Местным органам власти поручено провести разъяснительные работы среди населения в Араванском районе.

Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства

           

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