Кубатбек Боронов поручил руководству МВД в кратчайшие сроки расследовать инцидент в Араване

Премьер отметил, что зачинщики массовой драки должны быть привлечены к ответственности

Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил руководству МВД провести в кратчайшие сроки расследование инцидента, произошедшего между представителями двух политических партий в Араванском районе Ошской области.

Глава правительства отметил, что виновные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны.

Местным органам власти поручено провести разъяснительные работы среди населения в Араванском районе.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства