Кубатбек Боронов поручил руководству МВД в кратчайшие сроки расследовать инцидент в Араване

Премьер отметил, что зачинщики массовой драки должны быть привлечены к ответственности
Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил руководству МВД провести в кратчайшие сроки расследование инцидента, произошедшего между представителями двух политических партий в Араванском районе Ошской области.
Глава правительства отметил, что виновные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны.
Местным органам власти поручено провести разъяснительные работы среди населения в Араванском районе.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
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