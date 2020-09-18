Председатель ГКНБ Опумбаев назвал самые коррумпированные сферы госуправления

Главный чекист страны отметил, что особое внимание уделяется предотвращению коррупционных схем на уровне руководящего звена
Усилия Госкомитета национальной безопасности сконцентрированы на сферах госуправления, где имеются устойчивые коррупционные схемы:
— государственные закупки;
— судебные, надзорные и правоохранительные органы;
— органы, обладающие фискальными функциями и осуществляющие лицензионно-разрешительную деятельность;
— управление госимуществом и муниципальной собственностью.
Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев вчера на заседании Совета безопасности, представляя информацию о работе органов национальной безопасности по борьбе с коррупционными проявлениями в стране, подробно остановился на каждой из них.
По его словам, сфера госзакупок наиболее подвержена коррупции, сопряженной с причинением значительного ущерба государству путем приобретения товарно-материальных ценностей, работ и услуг ненадлежащего качества, через аффилированных лиц.
В качестве примера председатель ГКНБ отметил ряд уголовных дел:
— по факту коррупции в государственном предприятии «Кыргыз темир жолу» при проведении госзакупок товарно-материальных ценностей у аффилированных компаний, предоставлявших откат от 8 до 15%;
— по факту задержания с поличным при получении взятки в размере 50 тыс. долларов заместителя министра транспорта и дорог, вымогавшего 520 тыс. долларов за победу при проведении тендера;
— по факту коррупции со стороны должностных лиц Государственной регистрационной службы, ГП «Инфоком», Департамента государственных закупок при
Министерстве финансов и других должностных лиц при закупке бланков биометрических паспортов нового поколения.
В судебных, надзорных и правоохранительных органах наибольшие коррупционные проявления связаны с принятием ответственными должностными лицами различных процессуальных решений в интересах физических и юридических лиц, за материальное вознаграждение.
Примерами являются следующие уголовные дела и материалы досудебного производства:
— в отношении судьи Октябрьского районного суда г. Бишкек, незаконно уничтожавшего административные материалы и присваивавшего денежные средства, предназначенные для оплаты штрафов;
— факт вымогательства, когда с поличным при получении взятки задержан судья городского суда г. Кара-Куль Джалал-Абадской области;
— задержание председателя Кара-Суйского районного суда при получении взятки в крупном размере;
— в отношении начальника управления Генеральной прокуратуры, задержанного с поличным при получении самой крупной взятки в 200 тыс. долларов;
— в отношении начальника управления по г. Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, который, злоупотребляя должностным положением, незаконно завладел вещественными доказательствами (золото) в ходе проведения обыска;
— факт задержания с поличным при получении взятки в размере 5 тыс. долларов начальника управления по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД, вымогавшего деньги под угрозой привлечения к уголовной ответственности.
Аналогично при получении взятки задержаны:
— старший помощник прокурора г. Токмок;
— помощник прокурора Джети-Огузского района;
— начальник управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.
В результате проводимой работы к уголовной ответственности было привлечено 32 работника судебной системы, в том числе 20 судей, а также 215 сотрудников правоохранительных, фискальных органов и прокуратуры.
Органы, обладающие фискальными функциями и осуществляющие лицензионно-разрешительную деятельность, подвержены коррупционным рискам, связанным с проведением налоговыми органами, Госэкотехинспекцией и другими контролирующими органами проверок субъектов предпринимательства на предмет соблюдения законодательства, а также при выдаче разрешений и лицензий.
В качестве примеров коррупции в указанных госорганах отмечены следующие уголовные дела:
— факт незаконного возврата налога на добавленную стоимость, переплаченного субъектами предпринимательства, в результате чего государству причинен ущерб на сумму свыше 700 млн. сомов;
— в отношении работников Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, создавших схему по вымогательству и получению взяток за сокрытие нарушений правил перевозки грузов, с ущербом в 1 млрд 300 млн сомов;
— в отношении преступной группы из числа сотрудников ГСБЭП и ГНС, организовавших устойчивый канал незаконного ввоза товаров из Казахстана за денежное вознаграждение;
— в отношении должностных лиц Госэкотехинспекции, организовавших схему получения взяток от частных предпринимателей за сокрытие нарушений строительных норм и правил, а также выдачу разрешений на строительство;
— в отношении группы должностных лиц управления ГНС по Ленинскому району г. Бишкек, систематически получавших взятки за сокрытие фактов уклонения от уплаты налогов.
В сфере управления госимуществом и муниципальной собственностью проведенный анализ выявил основные коррупционные проявления, связанные с неэффективным управлением госактивами, такими как земельные ресурсы и недвижимость.
Как сообщил председатель ГКНБ, в данном контексте заслуживает внимания ряд уголовных дел:
— в отношении экс-мэра г. Бишкек и руководителей структурных подразделений мэрии по факту коррупции при выделении в аренду земельных участков для строительства жилых домов и инфраструктурных объектов в г. Бишкек;
— в отношении директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства по факту получения взятки в размере 5 тыс. долларов за незаконное предоставление земельных участков.
В результате проводимой ГКНБ работы по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в государственных органах особое внимание уделяется предотвращению коррупционных схем на уровне руководящего звена, в рамках которой к уголовной ответственности были привлечены 26 руководителей государственных органов, 2 бывших мэра г. Бишкек, 60 руководителей органов местного самоуправления и территориальных подразделений государственных органов.
Как отметил Орозбек Опумбаев, важным направлением в деятельности ГКНБ является содействие интеграционным процессам и проектам в сфере цифровой трансформации.
Однако, как добавил Орозбек Опумбаев, несмотря на наступательную работу правоохранительных органов, коррупция все еще является одним из ключевых факторов, негативно влияющих на развитие общества и государства.
«Мы продолжим последовательную работу в части выявления, пресечения и предупреждения коррупционных проявлений на всех уровнях госуправления. Особый акцент будет сделан на превентивную составляющую борьбы, посредством анализа выявляемых коррупционных рисков, устранения их причин и условий», — подчеркнул председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев.
Как он проинформировал, с начала 2018 года по настоящее время по материалам ГКНБ следственными подразделениями правоохранительных органов возбуждено и зарегистрировано в ЕРПП 1017 уголовных дел коррупционной направленности.
Всего привлечено к уголовной ответственности 529 лиц, осуждено — 96.
Орозбек Опумбаев отметил вклад ГКНБ в возмещение ущерба государству, который составил порядка 1 млрд 230 млн сомов.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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