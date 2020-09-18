Глава «Финпола» рассказал о масштабной коррупционной схеме в таможне

В кабинетах ГСБЭП установили более 100 камер видеонаблюдения для контроля работы следователей и дознавателей

Председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция) Бакир Таиров на вчерашнем заседании Совета безопасности представил информацию о ходе работы органов финансовой полиции по борьбе с коррупцией.

Отмечено, что с 2018 года по настоящее время выявлен 2981 случай служебных и коррупционных правонарушений, в числе которых злоупотребления служебным положением, взяточничество и коррупционные схемы.

Размер ущерба государству составил 1,2 млрд сомов, из которых на данный момент в пользу государства возвращено 585 млн 400 тыс. сомов.

Зарегистрировано 2981 уголовных дел, из которых 291 дело направлено в суд. Наложен арест на имущество на общую сумму в 8,5 млн сомов. В рамках расследования к уголовной ответственности привлечены 392 сотрудника государственных и муниципальных структур.

Бакир Таиров также отметил, что раскрыта масштабная коррупционная схема в таможенной системе, вызвавшая общественный резонанс.

«Сотрудники таможни заранее вели переговоры с компанией «Айхан», которая отказывалась платить таможенные пошлины на товары, ввозимые из Китая, в результате ущерб государству составил 61 млн сомов, из которых 55 млн сомов были возмещены. По делу привлечены к уголовной ответственности 15 человек, в том числе бывший глава Таможенной службы, который был экстрадирован из Азербайджана. В настоящее время дело на рассмотрении суда», — сказал он.

Председатель ГСБЭП привел в пример еще одну крупную коррупционную схему.

«Руководство и сотрудники Северо-восточной таможни заранее вели переговоры с частными компаниями, используя поддельные квитанции для регистрации товаров, ввозимых из Китая. Ущерб, нанесенный казне в результате этих противоправных действий, составил более 91 млн сомов. В рамках уголовного дела к уголовной ответственности привлечены 17 человек, в том числе таможенники. В настоящее время дело на рассмотрении суда», — отметил Бакир Таиров.

Также он подчеркнул, что удалось ликвидировать крупную схему в Государственной регистрационной службе, которая нанесла миллионные убытки казне.

«Сотрудник Государственной регистрационной службы в Кара-Куле был привлечен к ответственности за незаконную регистрацию и контрабанду 112 автомобилей за пределы страны. Ущерб казне составил 87 млн сомов», — сообщил председатель ГСБЭП.

Он также привел и другие примеры коррупционных деяний.

«При получении взятки в размере 2 тыс. долларов был задержан судья Первомайского районного суда. Начальника отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУВД города Бишкек поймали на взятке в размере 30 тысяч сомов, в общем он требовал тысячу долларов.

Работники Минтранса разработали схему сбора денег на содержание дорог, которые уходили в собственные карманы. Сотрудниками Государственной дирекции автомобильных дорог внесены изменения в автоматизированную систему оплаты проезда автомобильной дороги Бишкек-Ош. В результате государству нанесен ущерб в 19 млн 300 тыс. сомов, из которых 12 млн были возвращены государству. Наряду с Генеральным директором дирекции к уголовной ответственности привлечены 23 сотрудника.

Расследование близится к завершению», — проинформировал Бакир Таиров.

Он также отметил, что в связи с непринятием неотложных мер по обеспечению готовности медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению, закупке предметов медицинского назначения и медикаментов органами здравоохранения в период вспышки пандемии, расследуются пять уголовных дел о халатности и коррупции.

Председатель ГСБЭП добавил, что сотрудники Службы продолжают обучение в рамках проводимой судебно-правовой реформы.

Кроме того, в рамках реализации решения Совета безопасности, в Финполиции установлены более 100 камер видеонаблюдения в кабинетах для контроля работы следователей и дознавателей с гражданами.

Отдел информационной политики

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